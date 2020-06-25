شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل عودة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، الإجراءات الوقائية التى يجب على الأعضاء اتباعها للوقاية من فيروس كورونا عند العودة إلى مقر النادى مجددا من أول يوليو المقبل حسب التعليمات الطبية لحماية الاعضاء .

و جاءت الإجراءات كالتالى :

- الالتزام بالبوابات الخاصة بالدخول و الخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى، مع الالتزام بالمرور ببوابات التعقيم عند الدخول المشتملة على جهاز لقياس درجة حرارة الجسم للتأكد من عدم إرتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعى .

- الالتزام بارتداء الكمامات الواقية عند دخول النادى حتى الخروج ولن يسمح بالدخول فى حال عدم ارتدائها .

- يحظر دخول السيارات وأن يكون الدخول ترجلا للمرور على بوابةالتعقيم لضمان تنفيذ الإجراءات الإحترازية .

- سيتم تأجيل أسماء جميع السادة الأعضاء و رقم العضوية قبل الدخول .

- يتم الالتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بارتيادها طبقا للوضع القائم لضمان التباعد الإجتماعى من خلال المسافة الأمنة بين الترابيزات و المقاعد ويحظر ضم الترابيزات وأن لا يزيد عدد الجالسين عن 4 فقط فى كل ترابيزة .

- الالتزام بأماكن الانتظار المخصصة بالخدمات المختلفة طبقا للوضع القائم لضمان التباعد الاجتماعى من خلال المسافة الآمنة .

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- عدم السماح بارتياد المنشأت المغلقة والمبنى الاجتماعى والصالات الرياضية المغلقة وحديقة الأطفال والأماكن غير المصرح بدخولها طبقا للتعليمات .

- لا يزيد عدد اللاعبين بملاعب الكرة "المفتوحة" المخصصة للأعضاء عن 10 لاعبين فقط .

- استمرار غلق غرف تغيير الملاس والدوايب والأدشاش والالتزام بعدم التزاحم داخل دورات المياه .

- فتح المطاعم والمنافذ مع السماح بتواجد 25 % فقط من الطاقة الإستيعابية والالتزام باستخدام المعدات والأدوات ذات الاستخدام الواحد .

- الالتزام بالتعليمات الخاصة أداء الصلاة داخل المساجد .

- الالتزام بعدد اثنين فقط باستخدام المصاعد مع أعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

- يتم الالتزام بالعلامات الموجودة على الأرض لضمان المسافة الأمنة لأماكن الوقوف والانتظار فى الأماكن الخدمية .