شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الإنتاج الحربى بموعد مسحة كورونا الثانية استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة بإقامة مسحة كورونا الثانية للفريق غداً، الجمعة، ويخوض فى الثالثة عصر اليوم، الخميس، فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مرانه الأول على مجموعتين على استاد المصانع الحربية استعداداً لعودة الدورى، بعدما أٔعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الأحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة، وقال مهدى، "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماماً بالغاً بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.

وفى وقت سابق، كشف خالد مهدى استعدادات الإنتاج للدورى قائلا، "سيأتى كل لاعب فى سيارته معه كل أدوات تعقيمه الشخصية ويخوض المران ثم يغادر بمفرده لبيته مباشرة دون جلسات أو دخول أى مكان فى النادى بخلاف الملعب، وأعطينا تعليمات مشددة للاعبين بمنح الاختلاط وتقليل تواجدهم خارج المنازل وارتداء الماسك بصورة مستمرة لحين زوال الغمة".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.