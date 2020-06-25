شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعود للتدريبات بعد المسحة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، عودة الفريق لتدريباته بشكل تدريجى عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا السبت المقبل استعداداً لعودة الدورى العام بعد قرار عودة النشاط الرياضى من مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدورى بداية شهر أغسطس المقبل بعد الاجتماعات التى أقامها مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية خلال الفترة الماضية واطلعوا على تصوراتهم لعودة النشاط الكروى.

وكشف مصدر داخل نادى سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار إلى الفريق السكندرى أبلغ مسئولى ناديه بأنه أخطر الزمالك برغبته فى البقاء داخل صفوف النادى السكندرى فى الموسم المقبل، فى حال عدم قيده فى قائمة الزمالك، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولى الزمالك أن رغبته الأولى هى العودة إلى بيته، وفى حال عدم قيده فإنه يفضل البقاء سموحة لموسم آخر.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد فى تصريحات سابقة عودة أحمد فتوح إلى الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قدم مستوى مميزا مع المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك المستوى المميز مع سموحة على مدار الموسم.