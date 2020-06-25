شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. رنيم الوليلى تعلن رسميا اعتزال الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام عبر قرار اعتزالها المفاجئ حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام بوست مطول أكدت فيه اتخاذها قرار الاعتزال مؤكدة أن عليها طي تلك الصفحة من حياتها بعدما حققت إنجازات كبيرة وعاصرت أبطال عظماء، مؤكدة أن عليها التركيز مع أسرتها الصغيرة خلال الفترة المقبلة، حيث كتبت رنيم : " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.



رنيم

ثم أضافت : "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة.

مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة.

ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".

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وكانت عاشت رنيم الوليلي أحداثاً ناجحة ومميزة خلال لعبة الاسكواش من خلال بطولات عديدة حققتها، بالإضافة إلى تصدرها التصنيف العالمي لفترات طويلة منها فى شهر مارس من العام الجاري، حينما حققت رقم مميز تمثل فى حفاظ لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمى للشهر الـ15 على التوالى منذ اعتلائها قمة التصنيف فى ديسمبر 2018.