شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يبحث ترتيبات وبرنامج الأهلي مع سيزا فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اجتماعا مع المدرب العام للفريق ديفيد سيزا على هامش مران الفريق الجماعى، الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع بالمدرب العام، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والتدريبات والعملية التنظيمية بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، وبدأ المران فى العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى، وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.

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فيما يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، بالفريق تدريبات متنوعة بين البدني والفني لثنائي حراسة المرمى بالفريق شريف إكرامي وعلي لطفي خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية استمرت مع بداية المران قبل أن ينتظم في تدريبات بدنية وفنية بشكل خاص مع مدرب حراس المرمى.

فيما قاد ديفيد سيزا المدرب العام لاعبي المجموعة الثانية فى مران الفريق صباح اليوم، الخميس، فى تقسيمة بالكرة عقب انتهاء فقرة التدريبات البدنية، وقام المدرب العام بتقسيم اللاعبين إلى فريقين للتدريب بالكرة فى تقسيمة أجراها بدون حراس المرمى.