شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته بـ4 صور ورسالة: Happy birthday my sweet heart والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجم كرة القدم المصرية حازم امام وكابتن نادي الزمالك السابق علي عدم تفويت الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنته، مثلما ظهر عبر حسابه على موقع انستجرام مؤخراً حيث نشر صورتين إحداها لها وحدها بينما الثانية ظهرت فيها إلى جانبه وعلق عليها بكتابة: "Happy birthday my sweet heart".



ابنة حازم امام كابتن الزمالك السابق

وكان أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن فريق أسوان سيخوض مبارياته المتبقية فى دورى هذا الموسم بالقاهرة، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "عندى معلومة أن أسوان هيلعب كل مبارياته المتبقية فى الدورى بالقاهرة وليس أسوان مثل الدور الأول لتسهيل مهمته فى ظل ضيق الوقت".



ابنة حازم امام

وأضاف الثعلب الصغير، "بعد مرور 5 أسابيع من الدورى بعد عودته سيتغير قوام 50% من الفرق بسبب كثرة الإصابات التى سوف تطول بعض اللاعبين وتدفع المدربين للاعتماد على آخرين فى ظل توقف النشاط الكروى أربعة أشهر كامل".

Advertisements

وتابع حازم إمام، "الدورى لن تستأنف مبارياته قبل 7 أو 10 أغسطس المقبل، لمنح الفرق فرصة للاستعداد الأمثل لعودة النشاط".



حازم امام مع ابنته

وفى وقت سابق، أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار نادى مصر برفض المشاركة فى مسحات كورونا والتهديد بالانسحاب من الدورى "قرار فشنك"، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت، "الحياة بدأ تعود للدورى والأندية بدأت مسحات كورونا رغم وجود رفض من الزمالك ونادى مصر الذى أعلن الانسحاب من الدورى، وأعتقد أنه مجرد تهديد فشنك ولن ينفذ".

وأضاف الثعلب الصغير، "نادى مصر لسه صاعد هذا الموسم للدورى، ولن يضحى بمستقبله ويهبط للقسم الرابع لمجرد الاعتراض على قرار استكمال المسابقة، أعتقد هيكمل هو مجرد اعتراض فقط ".

وتابع حازم إمام، "لو قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تأجيل منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2021 سيكون بمثابة طوق النجاة لإنقاذ الموسم الجديد ودفعة قوية لاستكمال مبارياته، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار من الكاف فى هذا الشأن".