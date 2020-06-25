شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا عبد المقصود لاعبة اليد: أحمد عز نجمى المفضل وبحب أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى يارا عبد المقصود لاعبة اليد السابقة فى نادى الشمس، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الفول بكل أنواعه. من نجمك المفضل؟ أحمد عز.

يارا عبد المقصود من مطربك المفضل؟ عمرو دياب ومحمد منير . لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عازفة. Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا.. بتجاهل المعاكسات أفضل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل .

يارا عبد المقصود 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟ رياضى أكيد.

يارا عبد المقصود 3

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