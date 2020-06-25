شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش للمرة الأولى بعد اعتزال الوليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "psa" موقف التصنيف العالمى للعبة بعد اعتزال المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة قبل قليل، وأكدت رابطة المحترفين أن نوران جوهر لاعبة واى دجلة ستكون المصنفة الأولى بعد اعتزال رنيم طبقاً لتصنيف يوليو المقبل، وتعد هذه المرة الأولى للاعبة وادى دجلة الشابة التى تتصدر فيها التصنيف العالمى عبر مسيرتها الاحترافية، حيث كان المركز الثانى هو أفضل مركز وصلت إليه فى التصنيف العالمى للعبة.

وأعلنت الوليلي اعتزالها بهدف تكوين أسرة والمشاركة فى تحديات جديدة، فى مفاجأة ليست سارة لعشاق اللعبة سواء فى مصر أو خارجها، خاصة أن البطلة المصرية تعتبر من أكثر اللاعبات احترافية وأخلاق داخل الملعب وخارجه.

وكتبت رنيم، "أعزائى أسرة الإسكواش، فى الكام سنة اللى فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.

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وأضافت، "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة.

مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة.

ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".