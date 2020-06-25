شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال التعقيم والتطهير فى مران الأهلي.. وسيزا يجتمع بإكرامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت أعمال التعقيم داخل ملعب التتش أثناء مران المجموعتين الأولى والثانية اليوم، الخميس، فى إطار الإجراءات والإرشادات التى نفذها الأهلى قبل وأثناء المران، حيث تم تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كل المستلزمات الوقائية داخل الملعب، وتوفير المطهرات والهاند جيل فى محيط الملعب.

وكان الأهلى قد استأنف تدريباته أمس، الأربعاء، بعد فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب فيروس كورونا، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام للفريق اللاعبين فى فقرة مطولة من التدريبات البدنيه مع بداية مران المجموعة الثانية من اللاعبين.

وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلى لطفي، ورامى ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدى «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائى الصاعد العربى بدر ومحمد شكرى، وحرص سيزا على تقديم فقرات متنوعه من التدريبات البدنية للاعبين لتنفيذها تحت إشرافه ومعه سامى قمصان المدرب المساعد.

واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا حيث بدأ المران فى تمام العاشرة والنصف صباحا بعد نهاية مران المجموعة الأولى، ويقود سيزا مران الأهلى لحين عودة رينيه فايلر من بلاده حيث سافر هناك إلى هناك مؤخراً لقضاء أجازة عدة ايام.

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كما عقد ديفيد سيزا جلسة خاصة مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق على هامش المران الصباحى للمجموعة الثانية من اللاعبين، وعقد سيزا جلسة مع إكرامى فى حضور أعضاء الجهاز الفنى سامى قمصان ويانكون ميشيل استمرت لعدة دقائق على هامش المران الجماعى للفريق.



