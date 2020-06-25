حبس لاعب نادي المصري محمود حمد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت النيابة العامة في مصر، حبس اللاعب محمود حمد، لاعب فريق المصري الحالي لكرة القدم ومنتخب مصر السابق، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل شخص بعد طعنه.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن التحقيقات أكدت نشوب مشاجرة بين محمود حمد وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما، حيث أقدم اللاعب على طعن المجني عليه فى البطن، مستخدما آلة حادة.
وأشارت إلى أن قوات أمنية انتقلت إلى موقع المشاجرة، وتبين أن المتهم هو محمود حمد لاعب النادي المصري، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في المشاجرة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
محمود حمد البالغ من العمر 26 عاما، يعد من أبناء نادي الإسماعيلي، وسبق له اللعب في صفوف طلائع الجيش، والمقاولون العرب، قبل أن ينتقل إلى النادي المصري في صيف 2018.
ونشبت مشاجرة بالموقف الجديد بوسط مدينة الإسماعيلية، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بجرح نافذ بالبطن، وتبين أن المتهم هو محمود حمد لاعب نادي المصري البورسعيدى، وأنه قام بطعن المجني عليه طعنة نافذة بالبطن بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية بينهم، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.
التحقيقات كشفت أن مشاجرة نشبت بين المتهم وبين المجني عليه بدران مجدي “مدرب مصارعة” بمنطقة الموقف الجديد بدائرة قسم ثالث، طعن فيها المتهم المجني عليه طعنه نافذة بالبطن بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه وآخرين، وأمر المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية بحبس لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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