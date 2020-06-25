الامارات | راموس يذهل جمهور ريال مدريد بأرقام جديدة.. "المدافع الهدّاف"

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يذهل جمهور ريال مدريد بأرقام جديدة.. "المدافع الهدّاف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس ابتهاجاً بتسجيل هدفاً من ضربة حرة مباشرة في مرمى مايوركا (2-صفر) في الجولة 31 من الدوري الإسباني، ليثبت أنه يمتلك جينات «المدافع الهداف» التي جعلت منه أكثر مدافع تسجيلاً للأهداف بتاريخ «الليغا» برصيد 69 هدفاً متفوقاً على عملاق برشلونة السابق رونالد كومان (67 هدفاً)، وزميله السابق بالميرينغي فرناندو هييرو (51 هدفاً).

ورفع راموس رصيده إلى ثمانية أهداف في الموسم الحالي كأفضل معدل تهديفي له في مسيرته، ويعتبر هدفه بمرمى مايوركا الأول من ضربة ثابتة منذ ست سنوات عندما سجل وقتها في شباك بلد الوليد.

راموس لم يسطر اسمه في صدارة المدافعين الهدافين في كتب التاريخ فحسب، وإنما انتزع مع جنود كتيبته البيضاء صدارة الدوري الإسباني من الغريم التقليدي برشلونة برصيد 68 نقطة متساوياً معه بالرصيد ويتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.

في الماضي، كانت ألمانيا تفخر بأسطورتها الدفاعية فرانك بكينباور، وفي الجيل اللاحق هللت الجماهير الإيطالية لعشقها باولو مالديني، والآن تتباهى إسبانيا باكتمال نضوج قائدها راموس (34 سنة) الذي لم يدع لقباً يفوته ولا كأساً إلا وعانقه، وفي أغلبها لعب دور البطل الحقيقي.

راموس، الذي يتابعه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 17.2 مليون شخص، خطف الأضواء من المهاجمين في كثير من المباريات حتى أصبح في نظر الإسبان «سيرخيو دييغو أرماندو راموس» نسبة للأسطورة الأرجنتيني مارادونا، إذ لا يكتفي بكونه مدافع بل يتقدم للمواقع الأمامية للمشاركة في الهجمات، وشهدت مرحلة ما بعد كورونا تسجيله هدفين مع استئناف الدوري بمرمى إيبار ومايوركا.

ويلعب راموس دور صمام الأمان في ريال مدريد خلال الموسم الحالي، إذ يعد دفاع الريال الأقوى في الدوريات الأوروبية الكبرى بتلقي مرماه 21 هدفاً فقط في 31 مباراة، وذلك بالتساوي مع ليفربول الإنجليزي، متفوقان على يوفنتوس الإيطالي (24 هدف) وبايرن ميونيخ الألماني (32 هدف).



مؤشر راموس في صعود

- سجل هدفه الثامن في «الليغا» أكثر من أي مدافع آخر.

- أكثر مدافع يسجل في تاريخ «الليغا» برصيد 69 هدفاً.

- 118 هدفًا سجلها بقميص مدريد ومنتخب إسبانيا.

- 96 هدفاً أحرزها مع الريال طوال مسيرته.

- 120 هدفاً احتفل بها في مشواره الكروي.

- في رصيده 21 هدفاً دولياً مع «الماتادور».

- أحرز أهدافاً بالرأس والقدم ومن كرة ثابتة هذا الموسم.



أرقامه في مباراة مايوركا

- التقييم: 7.88 من 10

- ثاني أفضل لاعب في المباراة بعد فينيسيوس (8.43 من 10)

- لمس الكرة 72 مرة

- نسبة تمريراته الناجحة 91.9%

- نال جائزة رجل المباراة

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