الامارات | تعرّف إلى الأرجنتيني لوكا روميرو اللاعب الأصغر في تاريخ الدوري الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى الأرجنتيني لوكا روميرو اللاعب الأصغر في تاريخ الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الأرجنتيني لوكا روميرو، اللاعب الأصغر في تاريخ الدوري الإسباني، بعد أن دخل بديلا أمس لقاء ريال مدريد مع فريقه ريال مايوركا وهو بعمر الـ 15 عاماً و219 يوماً، ضمن الجولة 31، حيث انتهى اللقاء بخسارة مايوركا 2-0.

وحطم الصغير لوكا رقمٍاً ظل صامداً لـ 81 عاماً، والمسجل باسم فرانسيسكو باو رودريغيز الملقب بـ "سانسون"، عندما كان في سن الـ 15 و255 يوماً، حين شارك في 31 ديسمبر من عام 1939 في انتصار فريقه سلتا فيغو على منافسه إشبيلية بنتيجة "4-1".

ويلقب لوكا، وفقاً لتقارير صحافية إسبانية، بـ "ميسي الجديد"، ويتطلع ريال مايوركا، إلى الاستثمار فيه على المدى الطويل، وبيعه في المستقبل بمبلغٍ كبير. وبدأ روميرو مطلع يونيو الجاري، المشاركة في تدريبات الفريق الأول، قبل أن يمنحه مدربه فيسنتي مورينو، فرصة الدخول إلى ارض الملعب في الدقيقة 83 من عمر اللقاء أمام ريال مدريد، حيث يلعب في مركز لاعب وسط هجومي.

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وكتب روميرو على حسابه في "تويتر": كانت لحظة لا تنسى، شكراً للجميع في الجهاز الفني وفي ريال مايوركا على منحي هذه الفرصة، لن أنسى أبدأ هذا اليوم، لقد خسرنا للأسف، لكن سنبقى واثقين بأنفسنا".

يذكر أن روميرو من مواليد عام 2004 في دورانغو بالمكسيك، ثم انتقلت عائلته إلى إسبانيا وهو بعمر الثالثة، وبمقدوره اللعب أيضاً مع اسبانيا بلد اقامته، لكن عائلته أرجنتينية، وقد مثل منتخبها تحت 15 سنة.

وخاض روميرو تجارب أداء مع نادي برشلونة عام 2011، لكن من دون التوقيع له، إذ كان تحت سن العاشرة، قبل ينضم لاحقاً إلى ريال مايوركا، ويوقع عقد كلاعب ضمن فريق الاشبال، واحتاج لوكا لتحقيق انجاز اللاعب الأصغر بتاريخ الدوري الإسباني إلى تصريح خاص من "الليغا" بهدف التواجد مع تدريبات الفريق الأول أو المشاركة في المباريات.





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