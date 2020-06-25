«العطار» يتابع المسحة الطبية الأولى لنادي أسوان بالمركز الأوليمبي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، المركز الأولمبي بالمعادي بتكليف من اللجنة الخماسية لحضور المسحة الأولى لاكتشاف فيروس كورونا والتي يجريها لاعبو فريق نادي أسوان استعدادا لاستئناف التدريبات. ومن المنتظر أن يخوض أسوان تدريباته بالمركز الأولمبي بالقاهرة لحين تحديد مكان خوض مبارياته في المرحلة المقبلة في ظل الإجراءات الاحترازية. وتابع العطار تفاصيل إجراء اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني وأفراد الفريق لمسحتهم الأولى وتحدث مع الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري المدير الفني الجديد. وحرص مسئولو اتحاد الكرة على حضور أغلب مسحات الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشكل الكامل. المسحة الطبية الأولى لنادي أسوان المسحة الطبية الأولى لنادي أسوان الوضع في مصر Advertisements

اصابات 59,561

تعافي 15,935

وفيات 2,450

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