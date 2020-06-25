شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. رنيم الوليلي «نمبر وان» في الإسكواش العالمي تعلن اعتزالها اللعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في مفاجأة كبرى، أعلنت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا في لعبة الإسكواش «سيدات» إعتزالها اللعبة بعد مشوار طويل حققت خلاله إنجازات كبيرة حتى وصلت إلى قمة التصنيف العالمي للعبة.

ونشر زوجها طارق مؤمن بطل العالم في الإسكواش «رجال» خبر الإعتزال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» اليوم.

واتخذت رنيم، 31 عامًا، هذا القرار بعد ظروف فيروس كورونا ولأسباب شخصية رغم أنها كانت تتدرب في المنزل بصفة يومية مع زوجها طارق مؤمن بطل العالم للإسكواش.

وتتصدر رنيم الوليلي التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش كمصنفة رقم ١ منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن.

وكان موسم الإسكواش قد توقف في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ومن المعلن أن يستمر إيقافه حتى منتصف أغسطس.

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