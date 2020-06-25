شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستكمل اليوم الخميس، مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بثلاثة مواجهات، أبرزها عندما يستضيف تشيلسي فريق مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج.

تنطلق المباراة في التاسعة والربع مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي إطار منافسات نفس الجولة يلتقي بيرنلي مع واتفورد: في السابعة مساءا، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وساوثهامبتون ضد أرسنال، في السابعة مساءا، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

بينما تختتم اليوم، منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإسباني «لاليجا» بمواجهات:

إيبار ضد فالنسيا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

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ريال بيتيس ضد إسبانيول، العاشرة مساءا، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.