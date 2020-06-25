شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اكتشاف 5 حالات كورونا جديدة في اليوم الثالث للمسح الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تهيدا لعودة المسابقات.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، تبين أن الحالات الخمس في صفوف نادي طنطا الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي.

وشمل المسح الطبي اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.