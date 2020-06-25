شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: أبلغت مجلس إدارة الزمالك بخوف اللاعبين من استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبي الأبيض من استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «أغلب اللاعبين تواصلوا معي بشكل ودي بشأن رفضهم التام لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز في نسختها الحالية، انا على تواصل مستمر مع جميع اللاعبين، والجميع يشعر بالخوف في ظل ظروف جائحة كورونا».

وأضاف: «مدة الغياب الطويلة عن الملاعب ستؤثر بشكل كبير على جميع اللاعبين، ومن الصعب عودتهم بشكل فني وبدني وطبي جيد في الوقت القليل الذي حدده الاتحاد المصري».

وتابع: «اللاعبين يشعرون بالخوف على أسرهم، وهناك حرص كبير من أغلب اللاعبين على التواجد في المنزل بشكل مستمر للحفاظ على أسرهم».

واختتم: «الأمور في غاية الصعوبة لذلك، وبحكم عملي كمشرف عام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أبلغ مجلس الإدارة برغبة أغلب اللاعبين بعدم خوض بطولة الدوري».

Advertisements