شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يحضر مران الأهلي ويلتقي الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفني للفريق، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اطمأن الخطيب على تنفيذ الخطة الوقائية التي تم الإعلان عنها في السابق، وذلك حرصا على سلامة الجميع، حيث كان الأهلي سباقًا في تنفيذ تلك الإجراءات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وقام رئيس النادى بتدعيم اللاعبين والجهاز الفني بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وطالبهم بالاستعداد الجيد للمنافسات المحلية والقارية.