شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوريس: علينا تقديم افضل ما لدينا من اجل التأهل للابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 كشف هوغو ​لوريس​ قائد ​توتنهام​ الإنكليزي، أن النادي استفاد من فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، من خلال استعادة عدد من اللاعبين.

واستعاد توتنهام خدمات الثنائي هاري كاين وسون هيونغ مين، كأبرز اللاعبين الذين عادوا من الإصابة. Advertisements وقال لوريس لصحيفة "ميرور" الإنكليزية:" خلال الأشهر الأخيرة، استعدنا بعض اللاعبين الرئيسييين، وبالتأكيد سيساعدون الفريق فيما هو قادم". وأضاف:" كاين سيساعدنا على تحقيق هدفنا، ونحن نحتاج له بكل تأكيد". واختتم:" ستكون هناك معركة كبيرة حتى نهاية الموسم للتأهل إلى الأبطال، نعلم أنه لا يمكننا تفويت أي نقطة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوريس: علينا تقديم افضل ما لدينا من اجل التأهل للابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.