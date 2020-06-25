شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الافصاح عن اسم الدولة المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020 كشفت تقارير صحافية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم " ​الفيفا​ "، سيجتمع اليوم وسيتم بعدها الإعلان عن الدولة المستضيفة لنهائيات ​كأس العالم للسيدات 2023​ وذلك خلال جلسة ستكون حاسمة في هذا الموضوع.

يذكر ان الاتحاد الدولي قام بالعديد من الاجتماعات عن بعد عبر السكاي وذلك بسبب ​فيروس كورونا​.

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