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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال: برشلونة مستعد لحسم اللقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
أشار اللاعب أرتورو فيدال إلى أن فريق برشلونة في "حالة ممتازة" لمنافسة فريق ريال مدريد في نهاية الموسم على لقب الدوري الإسباني.
وقال فيدال: "نظرًا لأن المباريات أقرب إلى بعضها البعض، نحتاج إلى استغلال الوقت قدر الإمكان لضمان دخولنا المباراة التالية بأفضل شكل ممكن. لكن أعتقد أننا في وضع مثالي لنكون أبطال".
وأضاف: "الجو الرائع بين الفريق عامل مهم. لقد أصبحنا جميعًا أصدقاء مقربين وهذا يساعد في الميدان. إنه مهم جدًا لأنه يظهر على أرض الملعب. أنا سعيد".
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