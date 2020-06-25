فيدال: برشلونة مستعد لحسم اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

أشار اللاعب أرتورو ​فيدال​ إلى أن فريق ​برشلونة​ في "حالة ممتازة" لمنافسة فريق ريال مدريد في نهاية الموسم على لقب ​الدوري الإسباني​.



وقال فيدال: "نظرًا لأن المباريات أقرب إلى بعضها البعض، نحتاج إلى استغلال الوقت قدر الإمكان لضمان دخولنا المباراة التالية بأفضل شكل ممكن. لكن أعتقد أننا في وضع مثالي لنكون أبطال".

وأضاف: "الجو الرائع بين الفريق عامل مهم. لقد أصبحنا جميعًا أصدقاء مقربين وهذا يساعد في الميدان. إنه مهم جدًا لأنه يظهر على أرض الملعب. أنا سعيد".