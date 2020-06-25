شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: يحق للشناوى الاستئناف على غرامة الـ10 ملايين.. ولن يتم إيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه يحق لأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز تقديم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين الأخير بتغريمه 10 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، لاسيما وان القرار هو من الدرجة الأولى وليس نهائى ويحق للاعب الإستئناف عليه فى لجنة التظلمات، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار بايقاف الحارس من جانب الجبلاية لحين رد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك.

وقررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، الزام احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز الحالي والزمالك السابق ، برد مبلغ 10 ملايين جنيه لمجلس ادارة الزمالك بناء علي شكوي الاخير لاتحاد الكرة .

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وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، منذ اكثر من عام بشكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم، ضد أحمد الشناوي، بسبب حصول الشناوي على 10 ملايين جنيه، قيمة مقدم عقده الذي وقعه مع النادي قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان النادي الابيض يدرس التقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الحارس كحل نهائي خاصة أنه مال عام وليس خاصا، والنادي يمتلك جميع الأوراق التي تثبت تقاضي الحارس القيمة المطالب بردها، مثلما حدث في وقت سابق مع عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وأهلي جدة السابق وبيراميدز الحالي.