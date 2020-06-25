شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الاتحاد السكندرى يهزم الأهلى بـ"هدف الحذاء"ويتوج بطلا للكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 25 يونيو 1976 ، حقق الاتحاد السكندرى زعيم الثغر أخر ألقابه الرسمية فى كرة القدم، عندما توج للمرة السادسة فى تاريخه بطلا لمسابقة كأس مصر فى نسختها رقم "49" ، وذلك بعد أن هزم الأهلى بإستاد القاهرة بالتخصص بهدف دون رد سجله طلعت يوسف المدير الفنى الحالى لزعيم الثغر فى الدقيقة "62" و احتسبه الحكم الايطالى بريكاردو، رغم إنقلاع حذاء طلعت يوسف إثناء تسديد الكرة، وشهدت المباراة إعتراضات كبيرة من جانب الأهلى.

ليتوج الاتحاد للمرة الثالثة على حساب الأهلى حيث سبق ان هزمه فى النهائى قبلها بنصف قرن "1926" محققا لقبه الأول، والثانية قبل ثلاثة أعوام ، وبالتحديد عام "1973" وكانت المرة الخامسة.

وكان الاتحاد قد توج مرتين على حساب الزمالك أعوام "1948، 1963"، وقبلهما عام "1936" على حساب السكة الحديد.

تشكيل الاتحاد المتوج كان يتكون من : حسن عرابى، محيى عثمان،محمد إبراهيم المزاتى" بوبو"، أحمد خليل "زهرة"، سيد كروان، عبدالرحيم يونس شحاتة "شحتة السكندرى"، طلعت يوسف (فتحى حمودة)، فكرى مرسى، عادل البابلى ، رزق نصار، عبدالفتاح الجارم (وحيد حسن).

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تشكيل الأهلى كان يتكون من : إكرامى الشحات، أحمد عبدالباقى، حسن حمدى، مصطفى يونس، فتحى مبروك، صفوت عبدالحليم (طاهر الشيخ)، عبدالمنعم مصطفى "شطة"، مختار مختار، مصطفى عبده، محمود الخطيب، جمال عبدالعظيم (محسن صالح).

الاتحاد السكندري هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الأهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.

ويعد الأهلى صاحب السجل التاريخى فى عدد مرات التتويج بكأس مصر، إذ حصدها 36 مرة كما يعد أكثر الأندية حصولا على المركز الثانى فى البطولة نفسها بـ 15 مرة

الزمالك يأتى فى المركز الثانى من حيث الألقاب بعد أن فاز بالبطولة 27 مرة، بينما جاء وصيفا للبطل 13 مرة.