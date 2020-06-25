شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن محمد صلاح: بيلعب بمزاج ابن الإيه.. المتعة الوحيدة فى حياتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق بالفرعون المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى بعد اقترابه من تحقيق الدوري الانجليزى مع ناديه ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : "محمد صلاح رمز السعادة فى الكرة المصرية ، المتعة الوحيدة فى حياتنا ، جاب جول عالمى فى كريستال بلاش وعمل أسيست مفزع ، تحسه بيلعب بمزاج ابن الإيه".

حرص نادي ليفربول الإنجليزي على الاحتفاء بنجم الفريق محمد صلاح بعد المستوى المميز الذى ظهر به فى الفوز على كريستال بالاس برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد، وعلق الحساب الرسمي لليفربول على إنستجرام على صورة مو صلاح بعبارة، "سجل مو أهدافًا رائعة تبلغ 15 لنا فى أنفيلد هذا الموسم، بما في ذلك سبعة أهداف فى آخر ست مباريات له".

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وواصل الدولي المصري حلمه نحو كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذى اقترب ليفربول من تحقيقه بعد غياب 30 عاما عن منصة التتويج، بعدما تمكن من هز الشباك خلال فوز فريقه ليفربول 4 - صفر على ضيفه كريستال بالاس ليعزز رقمه القياسي على ملعبه بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً فى آنفيلد هذا الموسم ليصبح أكثر لاعب تسجيلا على ملعبه هذا الموسم بين كل نجوم البريميرليج بفاق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

ورفع صلاح عدد أهدافه في البطولة خلال الموسم الحالى إلى 17 هدفا، ليتقاسم بها المركز الثانى فى قائمة الهدافين مع الجابوني الدولي بيير إيميرى أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدفين فقط خلف جيمي فاردي نجم ليستر سيتي (المتصدر).

ويحلم الفرعون بأن يكون اللاعب الثالث فى تاريخ الدوري الإنجليزي الذى يحتفظ بلقب هداف البطولة فى ثلاثة مواسم متتالية، بعد الأسطورتين الإنجليزي آلان شيرر، لاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، والفرنسي تيري هنري لاعب أرسنال.