شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها قبل عودة الأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الإجراءات الوقائية التى يجب على الأعضاء إتباعها للوقاية من فيروس كورونا عند العودة إلى مقر النادى مجددا من أول يوليو المقبل حسب التعليمات الطبية لحماية الاعضاء .



بيان الأهلى

وجاءت الإجراءات كالتالى :

- الإلتزام بالبوابات الخاصة بالدخول و الخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعى مع الإلتزام بالمرور ببوابات التعقيم عند الدخول المشتملة على جهاز لقياس درجة حرارة الجسم للتأكد من عدم إرتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعى .

- الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية عند دخول النادى حتى الخروج و لن يسمح بالدخول فى حالة عدم إرتدائها .

- يحظر دخول السيارات و أن يكون الدخول ترجلا للمرور على بوابةالتعقيم لضمان تنفيذ الإجراءات الإحترازية .

- سيتم تأجيل أسماء جميع السادة الأعضاء و رقم العضوية قبل الدخول .

- يتم الإلتزام بالجلوس داخل الأماكن المسموح بإرتيادها طبقا للوضع القائم لضمان التباعد الإجتماعى من خلال المسافة الأمنة بين الترابيزات و المقاعد و يحظر ضم الترابيزات و أن لا يزيد عدد الجالسين عن 4 فقط فى كل ترابيزة .

- الإلتزام بأماكن الإنتظار المخصصة بالخدمات المختلفة طبقا للوضع القائم لضمان التباعد الإجتماعى من خلال المسافة الأمنة .

Advertisements

- عدم السماح بإرتياد المنشأت المغلقة والمبنى الإجتماعى و الصالات الرياضية المغلقة و حديقة الأطفال و الأماكن الغير مصرح بدخولها طبقا للتعليمات .

- لا يزيد عدد اللاعبين بملاعب الكرة " المفتوحة " المخصصة للأعضاء عن 10 لاعبين فقط .

- إستمرار غلق غرف تغيير الملاس و الدوايب و الأدشاش و الإلتزام بعدم التزاحم داخل دورات المياه .

- فتح المطاعم و المنافذ مع السماح بتواجد 25 % فقط من الطاقة الإستيعابية و الإلتزام بإستخدام المعدات و الأدوات ذات الاستخدام الواحد .

- الإلتزام بالتعليماتلا الخاصة أداءا الصلاة داخل المساجد .

- الإلتزام بعدد أثنين فقط بإستخدامالمصاعد مع أعطاء الأولوية لذوى الإحتياجات الخاصة و كبار السن .

- يتم الإلتزام بالعلامات الموجودة على الأرض لضمان المسافة الأمنة لأماكن الوقوف و الإنتظار فى الأماكن الخدمية .