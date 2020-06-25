شكرا لقرائتكم أسوان يخضع لمسحة كورونا فى المركز الأولمبي بحضور وليد العطار.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، للمسحة الأولى للكشف عن وباء كورونا المستجد، اليوم الخميس، بالمركز الأوليمبي، حيث يستعد أبناء الجنوب للدخول في معسكر مغلق استعدادً لاستئناف الدوري العام، وذلك بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، في إطار دعم الجبلاية لأسوان في ظل الأزمة المادية التي يعاني منها ممثل الصعيد منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا وحرص اتحاد الكرة على متابعة الاجراءات الوقائية للأندية قبل استئناف الدورى العام.



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كان مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان قد خاطب مسئولي المركز الأولمبي بالمعادي ، لإقامة المسحة الخاصة بفيروس كورنا المستجد للاعبي الفريق ، فضلاً علي إقامة معسكر هناك ، للتدريب علي ملعب النجيل الطبيعي بالإضافة إلي استخدام مضمار الملعب استعداداً لعودة النشاط الرياضي .

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

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وكان مجدى عبد العاطى قد وجه خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً، "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار"، ووافقت إدارة أسوان على قبول استقالة عبد العاطى دون تعيين مدرب جديد حتى الآن.

واختارت لجنة الكرة بالنادى أحمد كشرى من بين 5 مرشحين لخلافة مجدى عبد العاطى فى تدريب الفريق، من جانبه أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن مسئولى أسوان حرصوا على سرعة حسم هذا الملف المهم من أجل تحديد موعد بدء التدريبات للاعبى الفريق، خاصة أن النشاط الرياضى تقرر عودته فى 25 يوليو المقبل، ويعتبر أسامة نبيه نجم الزمالك السابق وأحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أبرز الأسماء التى تنافست على تدريب أسوان بين المرشحين.

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