شكرا لقرائتكم سموحه يعود للتدريبات بعد المسحة الثانية لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه عودة الفريق لتدريباته بشكل تدريجى عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا يوم السبت المقبل استعدادا لعودة الدورى العام بعد قرار عودة النشاط الرياضى من مجلس الوزراء .

ومن المقرر أن تعود مباريات الدورى بداية شهر أغسطس المقبل بعد الإجتماعات التى أقامها مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية خلال الفترة الماضية واطلعوا على تصوراتهم لعودة النشاط الكروى .

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كشف مصدر داخل نادي سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار الي الفريق السكندري أبلغ مسئولي ناديه، أنه أخطر الزمالك برغبته في البقاء داخل صفوف النادي السكندري في الموسم المقبل في حالة عدم قيده في قائمة الزمالك ، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولي الزمالك أن رغبته الاولي هي العودة الي بيته، وفي حالة عدم قيده فانه يفضل البقاء سموحة لموسم اخر.

يذكر أن مرتضي منصور رئيس الزمالك أكد في تصريحات سابقة عودة أحمد فتوح الي الزمالك في الموسم المقبل، بعدما قدم مستوى مميز مع المنتخب الاوليمبي في أمم افريقيا تحت 23 عام، وكذلك المستوى المميز مع سموحة علي مدار الموسم.