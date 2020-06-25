"اضحك الصورة تطلع حلوة" شعار أفارقة الأهلي فى مران اليوم

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جدة - عمرو شويل ظهر أفارقة فريق النادي الاهلى في التقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في المران صباح اليوم الخميس ، قادها ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق ، في حالة تفاؤل وبهجة ، وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود وخاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق تدريبات خفيفة بالكرة، صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، فيما ستبدأ المجموعة الثانية تبدأ مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم. Advertisements

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