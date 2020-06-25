شكرا لقرائتكم نوران جوهر تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش للمرة الأولى بعد اعتزال الوليلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "psa"، عن موقف التصنيف العالمي للعبة بعد اعتزال المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة قبل قليل، وأكدت رابطة المحترفين أن نوران جوهر لاعبة واي دجلة ستكون هي المصنفة الأولى بعد اعتزال رنيم طبقاً لتصنيف يوليو المقبل، وتعد هذه المرة الأولى للاعبة وادي دجلة الشابة التي تتصدر فيها التصنيف العالمي عبر مسيرتها الاحترافية حيث كان المركز الثاني هو أفضل مركز وصلت إليه في التصنيف العالمي للعبة.

وكانت الوليلي قد أعلنت اعتزالها بهدف تكوين أسرة والمشاركة في تحديات جديدة، في مفاجأة ليست سارة لعشاق اللعبة سواء في مصر أو خارجها، خاصة وأن البطلة المصرية تعتبر من أكثر اللاعبات احترافية وأخلاق داخل الملعب وخارجه.

حيث كتبت رنيم : " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.

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ثم أضافت : "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة.

مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة.

ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".