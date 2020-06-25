شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تشارك "الأوقاف" والكنائس تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل دور العبادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كافة مديري مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والكنائس المصرية للمشاركة في تنفيذ بروتوكول الصحة الخاصة بفتح دور العبادة مجابهةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

و تساهم وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الأوقاف والكنائس من خلال مشاركة الشباب من أعضاء أندية التطوع وأعضاء برلمان الشباب وفرق الجوالة والفرق الكشفية والإرشادية بمراكز الشباب والكشافة والمرشدات بالمحافظات للمساعدة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة داخل دور العبادة في ضوء القرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومنها فتح دور العبادة للصلوات اليومية وتعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية بدءاً من 27 يونيو الجاري.

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يأتى ذلك استكمالاً لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

يذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر عودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية لفتح أبوابها بدءاً من 1 يوليو 2020 وفقاً للأكواد الاسترشادية المعلنة والتوقيتات الخاصة بالأنشطة والمسابقات وفتح المنشآت. .