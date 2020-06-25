شكرا لقرائتكم طارق مؤمن يوجه رسالة إلى زوجته رنيم الوليلى بعد اعتزالها المفاجئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق مؤمن بطل العالم للاسكواش ولاعب نادي الجزيرة المصنف الرابع عالمياً للرجال، رسالة خاصة إلى زوجته رنيم لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، وذلك عقب إعلانها الاعتزال بشكل مفاجئ ودون مقدمات.

ونشر طارق مؤمن صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها " بالنيابة عن مجتمع الاسكواش بأكمله أودعك".

وبهدف تكوين الأسرة ومواجهة تحديات جديدة أعلنت البطلة المصرية اعتزالها قبل ساعات قليلة، لتفتقد اللعبة واحدة من أبرز لاعبتها خلقاً وأداء داخل الملعب الزجاجي.

وكانت رنيم الوليلي قد كتبت عبر حسابها الشخصي على انستجرام:

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أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة.

ثم أضافت : "كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة.

مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة.

ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده، ..شكرا".