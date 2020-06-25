شكرا لقرائتكم قياس الحرارة ومنع التدخين والزيارات.. اعرف الإجراءات الاحترازية بنادى الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الجزيرة برئاسة عمرو جزارين عن الإجراءات الإحترازية المقرر تطبيقها عند عودة النشاط ، و فتح المنشات الرياضية من جديد ، ومنها النادى ، و التى تحدد لها فى الفترة من الأول الى منتصف يوليو المقبل .

وجاءت الإجراءات كالتالى ..

١ - موعد عمل النادي : يفتح النادي ابوابه في الثامنة صباحا و يغلق النادي أبوابه الساعة العاشرة مساء.

٢- ممنوعًً تواجد الأطفال تحت سن ١٢ سنة في النادي بتاتا.

٣- دخول النادي : من بوابة ١ للسيارات او مشيا علي الأقدام و بوابة ٣ مشيا علي الأقدام .

الخروج من النادي: بوابة ١ مشيا علي الأقدام بوابة ٣ خروج مشيا علي الأقدام او بالسيارة و بوابة ٥ خروج بالسيارة.

٤- ممنوع دخول النادي الا و العضو مرتديا الماسك ( واقي الوجه ) و الالتزام بارتدائه طيلة فتره تواجده بالنادي.

٥ - سيتم قياس درجة الحرارة لجميع الاعضاء و العاملين عند بابي الدخول و من نكتشف عنده ارتفاع في درجة الحرارة سنعتذر له من دخول النادي.

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٦- ممنوع منعًا باتًا التدخين داخل النادي و ذلك في جميع الأماكن المفتوحة بالنادي.

٧ - هناك نظام معين لوضع الموائد و الكراسي و عددها للحفاظ علي التباعد الاجتماعي. ممنوع تغيير وضع او عدد ًالكراسي او الموائد التي حددته الادارة.

٨- سيتم فتح كل منافذ الطعام ولكن الطعام سيقدم داخل علب الاستخدام المرة الواحدة مع كل أدوات الاكل البلاستيك و التي تستخدم مرة واحدة فقط ثم تهلك.

٩- مسموح فقط بمزاولة الرياضات المذكورة في بروتوكول وزارة الرياضة دون تلامس و ذلك فقط لاعضاء الفرق الرياضية.

اعضاء النادي متاح لهم القيام برياضة المشي فقط خلال في هذة الفترة.

١٠- ممنوع دخول الزائرين.

ومن المقرر أن يتم عمل تحاليل لجميع العاملين بالنادي و في حالة و وجود شك في إصابة اَي عامل سيتم عمل أشعة مقطعية علي الصدر التي لو اثبتت احتمال وجود إصابة سيتم إبلاغ وزارة الصحة.

وطلبت ادارة النادى من الأعضاء الالتزام بالتعليمات وذلك حرصًا علي سلامتهم و عدم التعرض لمخاطر العدوي.