شكرا لقرائتكم لاعبو المقاصة يرفضون خوض التدريبات رغم إجراء مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة رغم خضوعهم امس لإجراء مسحة كورونا ، وذلك بسبب ازمة مستحقاتهم المتأخرة، ويرفض لاعبو مصر المقاصة خوض التدريبات الجماعية قبل الحصول علي جزء من مستحقاتهم المتأخرة وابلغوا الجهاز الفني بقرارهم خلال إجراءات المسحة امس في الدفاع الجوي، في المقابل فان أعضاء الجهاز الفني طمأنوا اللاعبين بأن هناك انفراجة في الازمة قريبا وسيتم صرف جزء من مستحقاتهم.

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في نفس السياق فانه من المقرر ظهور نتيجة المسحة الاولي التي اجراها لاعبو مصر المقاصة ، مساء اليوم، وسيقوم الجهاز الإداري للمقاصة بإبلاغ اللاعبين مساء اليوم بنتيجة المسحة التي خضع لها اللاعبون امس لكي يطمئنوا علي انفسهم قبل اجراء المسحة الثانية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا في اطار الاستعدادات النهائية لاستئناف الدوري المقرر لها 15 أغسطس كموعد مبئدي بعد اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الأندية مساء امس.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة للمسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا يوم 29 يونيو الجاري في استاد الدفاع الجوى، وأجري لاعبو الفريق المسحة الأولى مساء أمس تمهيدا لعودة تدريبات الفريق، وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت فى الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.