شكرا لقرائتكم أيمن يونس: محاولات الفتنة بين الأطباء ورئيس الوزراء لن تنجح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن محاولات بعض المخربين للوقيعة بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وأطباء مصر لن تنجح مهما كانت المحاولات ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : "3/4 أخبار السويشال ميديا مضروبة وفى بعض المخربين بيحاولوا يعملوا وقيعة بين رئيس الوزراء والاطباء الابطال وهذا لن ينجح مطلقاً "

ويضيف أيمن يونس : "الجيش الابيض قام بدور بطولى فى أزمة كورونا وكلنا نعلم ذلك ورئيس الوزراء وجه لهم التحية مراراً وتكراراً لذا لن تنجح محاولات الفتنة بين ابناء الشعب المصرى لاننا مختلفين عن كل الشعوب عندنا عزيمة وإصرار وتماسك يزيد فى المواقف الصعبة بشكل رهيب".

وتابع نجم الزمالك الاسبق : " مصر تواجه كورونا وتواجه أعداؤها الذين يواصلوا محاولة هدمها ولن يفلحوا "

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وعن عودة المساجد قال أيمن يونس : "لازم ننزع الموكيت القديم لانه أكبر ناقل للعدوى وبلاش نستخدم الحنفيات نتوضى فى البيت عشان نصلى براحتنا وفى أمان وبلاش استهتار".

وفى وقت سابق ، أكد أيمن يونس، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".