شكرا لقرائتكم أشغال شاقة لكهربا ووليد سليمان فى مران الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في مران الفريق صباح اليوم الخميس ، ذلك بقيادة ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق ، وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود ، وشهد المران اشغال شاقه لكهربا ووليد سليمان حيث ضاعف المدرب تكليفات بدنيه للثنائى فى المران يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الأربعاء على مجموعتين بعد فترة توقف دامت عدة أشهر. Advertisements

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