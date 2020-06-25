شكرا لقرائتكم ساسولو يصعق إنتر بهدف متأخر ويخطف نقطة ثمينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في مسيرته بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسقوطه في فخ التعادل 3 - 3 مع ساسولو يوم الأربعاء في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

ورفع إنتر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لاتسيو وبفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم ساسولو بهدف مبكر للغاية سجله فرانيشيسكو كابوتو في الدقيقة الرابعة وتعادل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لإنتر، بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 41 ثم سجل زميله كريستيان بيراغي هدف التقدم لإنتر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها حتى سجل دومينيكو بيراردي هدف التعادل لساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ثم أحرز بورخا فاليرو هدف التقدم 3 - 2 لإنتر في الدقيقة 86 قبل أن ينتزع جانجاكومو مانياني نقطة ثمينة لساسولو بهدف التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة. وتلقى إنتر لطمة أخرى في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة بطرد لاعبه ميلان سكرينيار لنيله الإنذار الثاني في المباراة.