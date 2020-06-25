شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن عدم استكماله لمنافسات الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور يوم الأربعاء بالإجماع عدم استكمال مسابقة الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع مع المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى.

وكان نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري قد صرح الثلاثاء بأن قرار الدولة باستئناف النشاط الكروي، يخص استكمال مسابقتي الدوري وكأس مصر للموسم الحالي، وذلك عقب توقف منافسات كرة القدم في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، متأخرا بفارق 18 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، علما بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم – حال استكمال البطولة – كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.