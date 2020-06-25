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ليدز يونايتد يزيل مجسما كرتونيا لأسامة بن لادن من مدرجات ملعبه

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


ليدس: أزال نادي ليدز يونايتد الذي ينافس في دوري المستوى الثاني في انكلترا "تشامبيونشيب" مجسّما من كرتون لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وضع عن طريق الخطأ في مدرجات ملعبه الى جانب صور لمشجعي الفريق.

ومع عودة منافسات كرة القدم خلف أبواب موصدة للحد من تفشي ، دعا ليدز كالعديد من الاندية حول العالم، مشجعيه لإرسال صورهم لوضعها على شكل مجسمات على مدرجات ملعب "ايلاند رود" الفارغة لإضفاء نوع من الاجواء.

وتم الكشف عن الصورة من مشجّع وجد صورته الى جانب بن لادن، حيث غرّد عبر حسابه على تويتر مرفقا بالصورة "شكرا ليدز، أنا الى جانب بن لادن".

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن النادي قوله إنه "سيضمن عدم وجود المزيد من الصور المسيئة" في المدرجات قبل مباراته امام فولهام السبت، وأنه سيدقق أكثر في الصور المرسلة.

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وكان ليدز الى وضع 15 ألف صورة على مقاعد ملعبه في مباريات النادي الخمس المتبقية في الموسم، فيما تبلغ تكلفة الصورة الواحدة 25 جنيها إسترلينيا.

وارتبط بن لادن، الذي عرف عنه تشجيع نادي أرسنال اللندني، بهجمات ارهابية عدة أبرزها اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي أسفرت عن نحو ثلاثة آلاف قتيل.

وقتل بن لادن في الثاني من مايو 2011 في عملية للقوات الخاصة الأميركية في منطقة أبوت آباد الباكستانية.

ويستضيف ليدز الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب فولهام الثالث في مباراة قوية، بعد خسارته المباراة الاولى بعد الاستئناف ضد كارديف الاحد الفائت.

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