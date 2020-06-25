بطولة إنكلترا: كلوب يثني على شغف لاعبيه

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ليفربول (أ ف ب) - أثنى المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم يورغن كلوب على شغف لاعبيه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه الأربعاء على كريستال بالاس 4-صفر، ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المحلي، ما جعلهم على بعد خطوة واحدة من تحقيق الحلم الذي يراود جماهير الفريق منذ ثلاثين عاما.

وأعاد ليفربول بفوزه الفارق إلى 23 نقطة مع ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، وبات بحاجة إلى نقطتين فقط لضمان لقبه التاسع عشر، حتى أن عدم فوز السيتي على تشلسي مساء الخميس، سيمنح الـ"ريدز" كأس البطولة.

وقال الألماني في مؤتمره الصحافي بعد المباراة "لقد اظهرنا الكثير إن لم يكن كل شيء، ما ساعدنا على التواجد في المركز الذي نحن عليه الآن". معتبرا أن الشغف الذي أظهره الفريق "كان استثنائيا ولعبنا كرة قدم رائعة. الأهداف التي سجلناها كانت استثنائية".

وأوضح "الليلة كانت مهمة فقط لأننا أظهرنا لمشجعينا الاحترام الذي يستحقونه، وأنه يمكننا أن نلعب كما لو كانوا هنا".

وعن كلام الإسباني جوسيب غوارديولا الذي قال الأربعاء أن أولويته هي مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الأحد، وليس تأخير فوز ليفربول باللقب، رد كلوب "ينبغي على بيب +غوارديولا+ المقامرة. لديهم فريق رائع، ويلعبون كرة القدم بطريقة مذهلة (...) نحن مختلفون وعلينا أن نكون كذلك. هناك طرق مختلفة للعب كرة القدم وأنا أحبهما على حد سواء".

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وواصل "سأشاهد المباراة (سيتي وتشلسي)، وليس لإعداد الاحتفال -- أشاهد المباراة لأننا سنلعب ضد سيتي بعد أسبوع. لذا يجب أن أشاهد الفريق، خاصة ضد تشلسي، الذي سنلعب معه أيضا".

واضاف "انها مباراة مهمة حقا للمشاهدة لكثير من الأسباب. مهما حدث ليلة الغد (اليوم)، ليس لدينا أي تأثير على ذلك، لذلك أنا لست مهتما جدا، لكي أكون صادقا".

وتابع "لكن ما أنا متأكد منه على أي حال أن مباراة الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي يجب أن يشاهدها لكل مشجع لكرة القدم على هذا الكوكب لأنه بغض النظر ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار أم لا، فإن فريقين جيدين جدا سيواجهان بعضهما، وهذا سيكون مثير للاهتمام جدا".

وقال كلوب "الليلة كانت خطوة كبيرة، وهذا واضح. لا يزال علينا جميعاً أن نلعب سبع مباريات. وإذا لعبنا هكذا، فمن غير الجيد حقا أن يلعب ضدنا".