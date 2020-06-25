اتحاد الكرة يعلن نتائج اليوم الثالث للمسح الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اكتشاف 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم الثالث لإجراء المسحة للأندية المصرية.

وقال اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان رسمي :"أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وتبين أن الحالات الخمس بين صفوف نادي طنطا الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي.. وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإدارريين والعاملين مع الفرق".

وكان نادي طنطا قد أعلن إصابة 5 أفراد من الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتائج المسحة التي خضع لها أفراد الفريق الأول .

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وكشف ليلاكورة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس،أن الإصابات جاءت بواقع 3 لاعبين واثنين من الجهاز الفني والإداري وهو ما أكده الحساب الرسمي للفريق الأصفر على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأكد نادي طنطا أنه سيتعامل مع المصابين وفق البرتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة.

وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن أمس الأربعاء اكتشاف 6 حالات إيجابية وتبين أنها بين صفوف الاتحاد، إنبي، المقاولون ونادي مصر.