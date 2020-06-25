في بيان رسمي.. رنيم الوليلي تعلن اعتزال الاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا في لعبة الاسكواش، اعتزالها اللعب بشكل مفاجئ.

وكتبت رنيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانًا مطولًا، أعلنت خلاله قرارها باعتزال لعبة الاسكواش.

وقالت رنيم: "خلال العام أو العامين الماضيين، ترددت هذه الكلمات في رأسي أكثر من ألف مرة.. لقد كانت الاسكواش حياتي منذ 25 عامًا ، ولكن حان الوقت لأقول وداعًا".

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وأضافت: "يا لها من رحلة.. عندما بدأت هذه الرحلة لم أفكر أبدًا أنني سأصل إلى ما وصلت له.. لقد كنت محظوظة جدًا لأنني عاصرت العديد من الأجيال وأصبحت جزءًا منهم".

وكانت آخر البطولات التي خاضتها رنيم الوليلي هي بطولة بلاك بول التي أقيمت في مصر، لكنها ودعت المنافسة من الدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن رنيم حققت 24 بطولة دولية خلال مسيرتها الرياضية.