عضو مجلس الزمالك: هل قرار استئناف الدوري "بلطجة" ؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - استنكر حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك قرار استئناف بطولة الدوري اللموسم الحالى على الرغم من اعتراضات الأندية على حد قوله.

وقررت الحكومة المصرية في منتصف يونيو الجاري عودة النشاط الرياضى واستكمال بطولة الدوري المصري التي توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد -19).

وقال أنور في وقت مبكر من اليوم الخميس عبر قناة نادي الزمالك: هل الاجتماعات التي عقدت صورية وفي الاخر في قرار "بلطجة" إن الدوري هيتلعب ده اللى واضح "

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعاً أمس الأربعاء قرر بعده عدم استكمال الدوري حفاظاً على صحة اللاعبين من فيروس كورونا.

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وأضاف أنور " الواضح إن الدوري هيتلعب هيتلعب رغم رفض الأندية سواء مجالس إدارات أو أجهزة فنية".

وعقد اتحاد الكرة اجتماعات مع رؤساء الأندية خلال الأسبوع الماضي للتجهيز لاستئناف بطولة الدوري ثم اجتمع أمس الأربعاء بالأجهزة الفنية للأندية.

وقال اتحاد الكرة إن الأندية لم تعترض على استئناف الدوري فيما يؤكد الزمالك استمرار رفض الأندية لعودة البطولة.

وأجريت الأندية المسحة الأولى والتي أسفرت عن ظهور حالات إيجابية واستأنف بعضها التدريبات وعلى رأسهم الأهلي وبيراميدز.