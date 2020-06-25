دراسة .. كيف ستتأثر صناعة كرة القدم في مصر وعقود اللاعبين بجائحة كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أثر انتشار فيروس كورونا على صناعة الرياضة في دول العالم أجمع، ومن بينها مصر، بعدما شهدت تأجيل وإلغاء بعض المنافسات والمسابقات.

وقام مكتب نور بالتعاون مع مكتب التميمي بدراسة قدمت حزمة من الإرشادات والنصائح العملية الخاصة بلاعبي كرة القدم في مصر وكيفية انتقالهم في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت الإرشادات موقف عقود العمل الخاصة باللاعبين في مصر والضوابط الحاكمة لانتقالهم في ظل تفشي فيروس كورونا، بحسب بيان صحفي.

وقال البيان: "تنتهي قانونًا جميع تعاقدات لاعبي كرة القدم مع انتهاء الموسم الرياضي. فالمتعارف عليه في مصر أن بداية الموسم الرياضي تكون في 1 يوليو على أن ينتهي في 30 يونيو من السنة اللاحقة لهذا التاريخ".

ويحدد اللاعبون والأندية الرياضية تاريخ انتهاء التعاقدات المبرمة بينهم بناء على موعد انتهاء الموسم الرياضي، وفقًا للبيان.

وأضاف أنه في حالة استئناف الموسم الكروي في مصر، سيحتاج اللاعبون والأندية الرياضية إلى مد التعاقدات المبرمة بينهم حتى انقضاء الموسم الرياضي.

وقال البيان إنه "في حالة إلغاء الموسم، سيكون للاعبين الذين انتهت عقودهم الحق في إبرام تعاقدات جديدة، كما سيحق للأندية الرياضية إنهاء عقود اللاعبين شريطة لعبهم لعدد مباريات محدد".

ولم يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم أي إرشادات أو قواعد واضحة متعلقة بعقود العمل الخاصة باللاعبين في الأندية المصرية، وفقا للبيان.

Advertisements

وقال إن اتحاد الكرة اكتفى ببيان شفهي شجع من خلاله اللاعبين والأندية الرياضية للعمل سويا للوصول لحل يرضي جميع الأطراف في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن المناقشات الدائرة بين لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية لبحث مدى إمكانية استئناف الموسم الرياضي من عدمه، مشيرًا أن هذه المناقشات سيكون لها أثر عظيم على التعاقدات الحالية المبرمة بين اللاعبين والأندية الرياضية والمستقبلية أيضًا.

في أبريل الماضي، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قائمة الفيفا للمسائل التنظيمية المتعلقة بجائحة كورونا، عرض من خلالها تأثير جائحة كورونا على بعض الجوانب القانونية والأطر التنظيمية للتعاقدات القائمة بين لاعبي كرة القدم المحترفين والأندية الرياضية لضمان الحفاظ على مصالحهم واستمرارية تلك التعاقدات.

وقال البيان إن الفيفا ألحق بهذه القواعد، منشورًا في 11 يونيو الجاري، عدلت من خلاله، بشكل مؤقت، بعض بنود قواعد الفيفا الخاصة بحالة وانتقال اللاعبين.

وجاءت أبرز هذه التعديلات في السماح للاعبين بإمكانية تسجيلهم في ثلاثة أندية مختلفة واللعب لتلك الأندية في نفس الموسم.

كما أعطت إرشادات الفيفا لشهر يونيو الحق لاتحادات الكرة المحلية ببدء مرحلة التسجيل الأولي لموسم 2020/2021 قبل انقضاء موسم 2019/2020، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن هذه الإرشادات لم تقدم حلولا للمشاكل الفردية، إلا أنها من المتوقع أن تضفي درجة كبيرة من الاستقرار لصناعة كرة القدم في المستقبل القريب.

ووفقًا للبيان فإنه بالرغم من الضبابية التي تخيم على مستقبل النشاط الرياضي في العالم وكيفية التعاقد بين اللاعبين والأندية الرياضية في المستقبل، إلا أنه من المؤكد أن جائحة كورونا ستضفي أثرًا بالغًا على طريقة إدارة وتشغيل النشاط الرياضي عامة وصناعة كرة القدم خاصة لفترات طويلة قادمة.