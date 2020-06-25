وكيله لمصراوي: حسين السيد ينتظر فتح حركة الطيران للعودة للصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قال نادر شوقي، وكيل أعمال حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي، إن اللاعب ينتظر فتح حركة الطيران للعودة إلى ناديه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية اليوم الخميس، إن الظهير الأيسر المصري رفض العودة إلى تونس والالتحاق بالنادي الصفاقسي لمواصلة نشاطه الرياضي مع نادي عاصمة الجنوب.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال شوقي: "حسين ينتظر عودة حركة الطيران للعودة إلى تونس، تم التواصل مع إدارة النادي الصفاقسي التي بدورها تفهمت الأمر".

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وأتم قائلا: "حينما يتم فتح حركة الطيران سيعود اللاعب إلى تونس وينضم إلى ناديه".

ومن المقرر أن تنتهي إعارة حسين السيد بنهاية شهر يونيو الجاري، ووضع النادي الصفاقسي بندًا يحق له شراء اللاعب المصري بعد نهاية فترة الإعارة.

البالغ من العمر 28 عامًا، شارك رفقة فريقه التونسي خلال 5 مباريات فقط قبل فترة إيقاف النشاط التي سببتها جائحة كورونا بعدما أصابت العالم بشلل تام.

جدير بالذكر أن السيد من ناشئي النادي الأهلي، وخاض عدة تجارب محلية وعربية في صفوف مصر للمقاصة، الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي.