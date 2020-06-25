الخطيب يدعم اللاعبين في مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يعقد جلسة مع بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمران على موعدين، في إطار الإجراءات الاحترازية، وضمت المجموعة الأولى محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، جيرالدو، أليو بادجي، أليو ديانج، أيمن أشرف، شادي رضوان، مصطفى شوبير، علي معلول، محمد فخري، حمدي فتحي، محمود كهربا ومحمد محمود.

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وعقد الخطيب، جلسة مع الجهاز الفني للفريق في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتي الصحة والشباب والرياضة.

وقام رئيس النادى بتدعيم اللاعبين والجهاز الفني، وطالبهم بالاستعداد الجيد لاستكمال المنافسات المحلية والقارية.

على الجانب الآخر، عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع مهاجم الفريق أليو بادجي، عقب انتهاء مران المجموعة الأولى بتدريبات الأهلي لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللاعب.