الدنمارك تسمح لأكثر من 500 مشجعٍ حضور نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم ووزارة الثقافة اليوم الخميس إقامة نهائي بطولة الكأس لكرة القدم أمام أكثر من 500 مشجعٍ رغم أزمة فيروس كورونا.

وسمحت الحكومة الدنماركية أن تشهد المباراة النهائية التي تقام بين ألبورج وسوندرييسكه في الأول من يوليو المقبل زيادة في عدد الجماهير وفقا لنفس النمط الذي أقيمت به ثلاث مباريات بالدوري على أن تتم مراعاة مسافات كافية بين الجماهير.

ووفقا لمعلومات من الوزارة، فإن جماهير الفريقين سيسمح لهم بالوقوف في المدرجات للمرة الأولى- وينبغي أن تعلن السلطات عن عدد الجماهير الذي سيتم تحديده لحضور اللقاء خلال الأيام القادمة.

وفي المباريات الثلاثة بالدوري الدنماركي، سُمح فقط لجماهير الفريق المضيف أن تتواجد، حيث سُمح بتواجد 700 مشجع لفريق هورسينز أمام رانديرز وثلاثة آلاف مشجع في مباراة ديربي العاصمة بين بروندبي وكوبنهاجن، و875 مشجعا في مباراة لينجبي أمام أودنسه.