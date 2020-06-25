مران الأهلي.. كريم نيدفيد يظهر.. واستمرار تأهيل فتحي ومحمود ضمن المجموعة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية.

ويتم تقسيم مران الفريق على مجموعتين وفقًا للاجراءات الاحترازية التي وضعت لجميع الفرق تمهيدًا لعودة استئناف مسابقة دوري we المصري.

وخاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأحمر تدريبات خفيفة بالكرة على ملعب التتش بالجزيرة.

وضمت هذه المجموعة كلا من وليد سليمان، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، جيرالدو، أليو بادجي، أليو ديانج، أيمن أشرف، شادي رضوان، مصطفى شوبير، علي معلول، محمد فخري، حمدي فتحي، محمود كهربا ومحمد محمود.

وظهر كريم نيدفيد في تدريبات الفريق، وواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات المجموعة الأولى اليوم، كما أدى جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي.

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وقطع نيدفيد شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، واصل محمد محمود وحمدي فتحي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي، حيث يؤدى ثنائي الفريق المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وكان محمد محمود يعاني من الإصابة بالرباط الصليبي، في حين يعاني حمدي فتحي من الإصابة في غضروف الركبة.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم، وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية استمرت ٤٥ دقيقة.

وعاد الأهلي للتدريبات صباح أمس الأربعاء على مجموعتين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المجموعة الثانية ستبدأ مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم.