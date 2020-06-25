تقرير .. "الظاهرة "هالاند و"الماكينة" ليفا و"هراء" الفار في موسم البوندسليجا الاستثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصبح الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، الذي ينتهي بعد غد السبت، فريدا ومميزا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ومازال تألق بايرن ميونخ مستمرا بعدما أضاف لقبا جديدا بمساعدة مدرب جديد ومهاجم يعتمد عليه، ولكن الفيروس جعل رئيس رابطة الدوري شخصية رئيسية في 2019-2020 كما انه أبقى الجماهير بعيدة عن الملاعب بعد أن كانوا يتصدرون عناوين الصحف بشكل كبير.

كريستيان سايفرت : كان رئيس رابطة الدوري الألماني شخصية رئيسية في استكمال موسم البوندسليجا وسط وباء فيروس كورونا، وتحدى النقد وحصل على موافقة الحكومة بمفهوم شامل وصارم للنظافة والسلامة.

الجماهير : اللافتات والافتراءات التي كانت موجهة إلى ديتمار هوب رئيس هوفنهايم أدت لصراع بين الجماهير والأندية، والاتحاد الألماني للعبة. ثم تم منع الدماهير من حضور المباريات مع استئناف الدوري بسبب القيود، وهو ما أظهر ان كرة القدم بدون جماهير غريبة بعض الشيء.

هانسي فليك : بعد أن انضم لبايرن ميونخ في الصيف الماضي كمساعد لنيكو كوفاتش، تم تعيينه مديرا فنيا للفريق في الخريف بعدما اضطر كوفاتش للرحيل، وقاد الفريق للتتويج بلقبه الثامن على التوالي في البوندسليجا، كما أن حصوله على الثلاثية مازال ممكنا. والآن لديه عقد حتى 2023.

روبرت ليفاندوفسكي : تألق روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، مرة أخرى هذا الموسم، بالكاد غاب اللاعب عن مباريات الفريق وسجل 33 هدفا في البوندسليجا فقط، وهو رقم قياسي شخصي له، بفارق سبعة أهداف عن الرقم القياسي الخاص بجيرد مولر الذي سجل 40 هدفا.

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إيرلينج هالاند : الظاهرة النرويجية انضم لبوروسيا دورتمون في يناير الماضي من سالزبورج ولم يخيب الظن، حيث سجل سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات والآن سجل 13 هدفا في 14 مباراة لبوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

تيمو فيرنر : دخل تيمو فيرنر، مهاجم المنتخب الألماني، لعدة أشهر في معركة مع ليفاندوفسكي من أجل الحصول على لقب الهداف، وبتسجيله 26 هدفا لفريق لايبزج أصبح أفضل هداف ألماني في الدوري الألماني، الذي سيتركه في الصيف للانضمام لفريق تشيلسي الإنجليزي.

يورجن كلينسمان : انضم لهيرتا برلين في الأساس كعضو في مجلس الإدارة ممثلا عن المستثمر لارس فيندهورست، وتولى مدرب المنتخب الألماني السابق تدريب الفريق ولكن بعدها انسحب من تدريب الفريق بعد أن قضى 11 اسبوعا بدون استشارة أي شخص بالنادي.

هيكو هيرليش : عُين مديار فنيا لأوجسبورج في مارس، واضطر للانتظار شهرين ليقود الفريق في مباراة. وغاب عن المباراة الأولى بعد استئناف الدوري لأنه كسر قواعد العزل لشراء فرشاة أسنان وكريم للبشرة. ولكن بعدها استطاع ان يبقي الفريق في الدرجة الأولى.

فلوريان كوفلدت : موسم كارثي منذ البداية وضع الضغط على المدير الفني لفريق فيردر بريمن، ولكن مسؤولي النادي دعموه طوال الموسم وربما يبقي على نفسه مدربا للفريق إذا هبط الفريق للدرجة الثانية للمرة الأولى في آخر 40 عاما.

حكم الفيديو المساعد : ظلت التكنولوجيا مصدرا دائما للغضب في موسمها الثالث، سواء كان ذلك في قرارات احتساب لمسة اليد أو التسلل. ووصف ماريو جوميز تقنية حكم الفيدي المساعد بانها هراء بعدما تم إلغاء خمسة أهداف له.