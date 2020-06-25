تقارير تونسية: حسين السيد يرفض العودة إلى الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تونسية إن حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الصفاقسي رفض العودة إلى تونس للانضمام إلى تدريبات الفريق التونسي تمهيدًا لاستئناف النشاط الرياضي.

وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية فإن الظهير الأيسر المصري رفض العودة إلى تونس والالتحاق بالنادي الصفاقسي لمواصلة نشاطه الرياضي مع نادي عاصمة الجنوب.

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ومن المقرر أن تنتهي إعارة حسين السيد بنهاية شهر يونيو الجاري، ووضع النادي الصفاقسي بندًا يحق له شراء اللاعب المصري بعد نهاية فترة الإعارة.

البالغ من العمر 28 عامًا، شارك رفقة فريقه التونسي خلال 5 مباريات فقط قبل فترة إيقاف النشاط التي سببتها جائحة كورونا بعدما أصابت العالم بشلل تام.

جدير بالذكر أن السيد من ناشئي النادي الأهلي، وخاض عدة تجارب محلية وعربية في صفوف مصر للمقاصة، الاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي.