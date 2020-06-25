جماهير الزمالك تسخر من "نيولوك" رمضان صبحي

سخرت جماهير الزمالك من نيولوك رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجديد، الذي ظهر به خلال مران الفريق أمس.

رمضان صبحي ظهر بقصة شعر

طويلة ومختلفة، وذلك كنوع من محاولة تقليد قصة شعر الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.

سخرت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رمضان صبحي، كما أشارت إلى تناقض جماهير الأهلي، حيث كان جمهور الأهلي يسخر من باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، بسبب ظهوره المختلف، ولكن مع رمضان صبحي الأمر أصبح طبيعيًا.