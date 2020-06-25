سخرت جماهير الزمالك من نيولوك رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجديد، الذي ظهر به خلال مران الفريق أمس.
رمضان صبحي ظهر بقصة شعرطويلة ومختلفة، وذلك كنوع من محاولة تقليد قصة شعر الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.
سخرت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رمضان صبحي، كما أشارت إلى تناقض جماهير الأهلي، حيث كان جمهور الأهلي يسخر من باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، بسبب ظهوره المختلف، ولكن مع رمضان صبحي الأمر أصبح طبيعيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تسخر من "نيولوك" رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.